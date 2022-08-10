Попит на електромобілі в Україні зростає – асоціація

Українці у липні придбали і зареєстрували 1732 автомобіля на електротязі - це у 2,3 раза більше, ніж торік та на 64% відносно показника попереднього місяця

Про це повідомляє асоціація автовиробників України Укравтопром.

При цьому, частка нових машин в реєстраціях електромобілів склала лише 11% проти 20% у липні минулого року.

Найпопулярнішим легковим автомобілем на ринку повністю електричних авто залишається NISSAN Leaf (288 авто).

Далі йде VOLKSWAGEN е-Golf (151 авто).

Замикає топ-3 VOLKSWAGEN ID.4 (134 реєстрації).

Також до топ-5 липня увійшли RENAULT Zoe – 112 шт. та TESLA Model 3 – 75 шт.

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"Всього, з початку року, український парк автомобілів на акумуляторних джерелах живлення поповнили майже 5,9 тис. машин, що на 34% більше, ніж за аналогічний період 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда