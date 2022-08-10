Греція виходить з-під фінансового нагляду ЄС, який тривав 12 років

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З 20 серпня Греція вийде з так званої системи посиленого спостереження Євросоюзу, це дасть країні більше свободи у власній економічній політиці.

Про це заявмв міністр фінансів Греції Христос Стайкурас, передає Reuters.

"Після 12 років ... важкий розділ для нашої країни підходить до завершення. Греція повертається до європейської нормальності і більше не буде винятком у єврозоні", – сказав він.

За словами Стайкураса, Афіни виконали більшість політичних зобов’язань і реформ, які вони обіцяли, і їхній вихід із рамок 20 серпня було підтверджено листом від віце-президента Комісії ЄС Валдіса Домбровскіса та єврокомісара Паоло Джентілоні.

Вихід Греції з-під посиленого нагляду означатиме більше ступенів свободи в реалізації економічної політики та наблизить мету країни повернути статус "інвестиційного рівня".

Після виходу з програми допомоги в 2018 році Греція покладалася виключно на ринки для своїх фінансових потреб.

Рамки нагляду були застосовані аби забезпечити продовження вжиття заходів для усунення потенційних джерел економічних труднощів і структурних реформ для підтримки сталого економічного зростання.