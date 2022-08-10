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Ділова активність у регіонах РФ впала до мінімуму з початку вторгнення в Україну

Середа, 10 серпня 2022, 15:57 - Олексій Павлиш

Індекс ділової активності у російських регіонах впав до мінімуму з початку повномашстабного вторгнення РФ в Україну та санкцій у відповідь на такий крок країни-агресора.

Про це свідчать дані російського Національного дослідницького університету "Вища школа економіки", пише РБК.

Індекс у червні впав до мінімуму з початку вторгнення та запровадження санкцій проти РФ та становить 39,8%.

Найбільший спад зафіксований у сфері торгівлі, найгірші результати показали Уральський та Приволзький федеральні округи. При цьому ще на початку 2022 року економічна активність зростала більш ніж у 70 із 82 регіонів.

Індекс розраховується на основі щомісячних даних Росстату про динаміку п'яти найважливіших секторів економіки: промисловості, будівництва, роздрібної торгівлі, оптової торгівлі та платних послуг.

"За даними аналітиків НДУ ВШЕ, у червні погіршення кон'юнктури спостерігалося у трьох із п'яти галузей, спад ділової активності зафіксований у 70% російських суб'єктів. При цьому ще на початку 2022 року економічна активність зростала більш ніж у 70 із 82 регіонів", - йдеться у повідомленні.

При цьому, найсильніше зниження щодо 2021 року відбулося у сфері роздрібної та оптової торгівлі. У промисловості та будівництві активність падала та збільшувалася приблизно з однаковою частотою по регіонах.

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Як пише РБК, зростання ділової активності зафіксовано лише у секторі платних послуг.

"З усіх федеральних округів найсильніше зниження спостерігалося в Уральському та Приволзькому. У чотирьох російських регіонах (Калузька та Липецька області, Марій Ел і Чувашія) спад економічної активності зазнали всіх п'яти найважливіших секторів економіки.

Різко зросла кількість суб'єктів, де кон'юнктура погіршилася в чотирьох галузях, - з 15 до 26", - кажуть аналітики.

"Ці рівні характерні для початку рецесії: у нижній точці кризи частка регіонів, у яких спад зачіпає всі або майже всі основні сектори економіки, зазвичай суттєво вищий", - підкреслили експерти НДУ ВШЕ.

Зростання порівняно з минулим роком продемонстрували лише Далекосхідний та Північно-Кавказький федеральні округи. При цьому не було жодного регіону, де економічна активність зросла б у всіх п'яти базових секторах.

Спад ділової активності в регіонах пояснюється тим, що сформовані раніше запаси закінчуються, а порушення логістичних ланцюжків та запроваджені санкції обмежують постачання нового обладнання, матеріалів та компонентів.

Економічна правда

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