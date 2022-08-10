Виробник кормів для тварин Purina зупинив виробництво і продаж низки продукції в РФ

Виробник кормів для тварин Purina (входить у Nestle) зупинив виробництво та постачання в Росії кормів Friskies, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet та Darling Dog.

Про це пише видання Shopper's із посиланням на оператора гарячої лінії.

У компанії пояснили, що їй довелося зупинити виробництво через логістичні складнощі з постачанням сировини.

При цьому, корма Purina One, Purina One Dog, Felix, Proplan продовжать продаватися у Росії. Представник Nestle не відповів на запит.

У Росії корми для тварин від Nestle виробляє "Нестле пурина петкер" на заводі в селі Ворсіно Калузької області. У 2020 році компанія повідомила про плани побудувати завод у Новосибірській області, інвестиції в будівництво об'єкта мали сягнути 10 млрд рублів, а відкриття було заплановано на 2023 рік.

За словами експертів, ціни на корми на тварин у РФ за останні 6 місяців зросли у середньому на 25%, на деякі види кормів - на 50-80%.

Вони додають, що ціни піднімають і російські виробники, тому що використовують імпортну сировину та упаковку.

ВІДЕО ДНЯ

У компанії підтвердили російському пропагандистському агентству "РИА Новости", що постачання та виробництво кормів під деякими брендами зупинено через складнощі при закупівлі та постачанні сировини.

"Точного часу, коли їх буде відновлено, нам не повідомили", - заявив співрозмовник видання.

Економічна правда