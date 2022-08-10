У РФ визнають критичну залежність металургії від підсанкційного обладнання

Російські металурги критично залежать від іноземного ключового обладнання та через санкції будуть змушені шукати обхідні шляхи його покупки або переходити на менш якісні аналоги.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на проєкт розвитку металургійної галузі РФ до 2030 року, з яким ознайомилась газета.

Мінпромторг РФ, який є розробником документа, зазначає, що практично все обладнання по всьому ланцюжку створення вартості походить з так званих "недружніх країн": так, санкції ЄС забороняють постачання до Росії.

"Зокрема, у Росії практично немає технологій виробництва високоякісних вогнетривів для доменного та сталеплавильного виробництв. Практично всі їхні види ввозяться з-за кордону, а ті, що виробляються в Росії, не відповідають світовим стандартам.

Крім того, Росія відстає від світових лідерів за технологіями сталеливарного сектора, обладнання для переділів аглодоменного циклу, прокатними станами, не виробляються лінії оцинкування, лінії полімерних покриттів, нагрівальні печі. Практично втрачено виробництво валків для прокатних станів, які останнім часом здебільшого імпортувалися", - йдеться у статті.

У документі, з яким ознайомилось видання, йдеться, що західні постачальники відмовляються працювати із російськими компаніями.

"Металургам доведеться частково закуповувати обладнання, що поступається в технічних характеристиках, в Азії. Так, виробники алюмінію змушені будуть закуповувати найкритичніше для виробництва обладнання через посередників у третіх країнах, що збільшить терміни доставки та вартість", - пише газета.

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Крім цього, західні компанії, чиє обладнання використовується в металургійній промисловості РФ, через санкції відмовилися проводити його сервісне обслуговування.

При цьому, швидка розробка аналогів та їх виробництво у РФ у низці випадків визнані неможливими.

За словами керівника проєктів SBS Consulting Дмитра Бабанського, на горизонті двох-трьох років складно розраховувати на високий відсоток імпортозаміщення обладнання.

Експерт каже, що у цій перспективі швидше буде переорієнтація на постачальників із "дружніх країн". Якщо говорити про перспективу десять років, то, якщо сформувати умови, можна буде розвинути технології, за якими зараз є проблеми, вважає він.

Економічна правда