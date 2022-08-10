Німецький оператор E.ON знизив свою частку у "Північному потоці 1" на 700 мільйонів євро

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Найбільший європейський оператор енергомереж E.ON знизив вартість своєї частки у газопроводі "Північний потік 1" на приблизно 700 мільйонів євро через невизначеність впливу війни Росії в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

У березні компанія E.ON (EONGn.DE) заявила, що балансова вартість 15,5% акцій, які належать компанії опосередковано через пенсійний фонд, становить 1,2 мільярда євро, що означає зниження вартості участі на 58%.

"Теперішня енергетична криза нарешті дає зрозуміти, що Європі необхідно трансформувати свою енергетичну систему. Бути незалежною від російського газу. Забезпечити безпеку постачання", — заявив виконавчий директор Леонхард Бірнбаум.

Зазначається, що зменшення вартості було визнано у власному капіталі в інших неопераційних доходах. В E.ON додали, що ситуація "вказує на відсутність подій, що викликають необхідність у знеціненні необоротних активів".

У березні E.ON попередила про коригування вартості частки в "Північному потоці 1", мажоритарним власником якого є "Газпром", заявивши, що це негативно вплине на пенсійне забезпечення та чистий борг, але не викличе проблем з ліквідністю.

Компанія також повідомила про результати першого півріччя: скоригований основний прибуток (EBITDA) знизився до 4,06 млрд євро. Компанія дотримується прогнозу на 2022 рік щодо скоригованого EBITDA на рівні 7,6-7,8 мільярда євро.