Маск продав акцій Tesla на майже 7 мільярдів доларів

Мільярдер Ілон Маск продав акцій Tesla на суму майже 7 мільярдів доларів на невизначеності щодо долі його угоди про придбання Twitter за 44 мільярди доларів.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на дані розкриття угод Комісії з цінних паперів та бірж (SEC).

Зазначається, що Маск, виконавчий директор та найбільший акціонер Tesla, продав близько 7,9 млн акцій між п'ятницею та вівторком, у нього залишилось 15% акцій компанії.

Ні Tesla, ні Маск не відповіли на запит про коментар.

Кілька місяців тому Маск заявляв, що не планує додатково продавати акції компанії.

Сам мільярдер відповів своїм підписникам у Twitter, що хоче запобігти екстреному продажу акцій, якщо він буде змушений завершити поглинання соціальної мережі, від якої він відмовився у липні.

Він також сказав, що викуповуватиме акції Tesla, якщо покупка Twitter не відбудеться.

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Маск наприкінці квітня за три дні продав близько 9,6 млн акцій Tesla на суму $8,5 млрд до вирахування податків.

У липні мільярдер вирішив відмовитися від угоди щодо придбання соцмережі через сумніви щодо достовірності даних про кількість підроблених акаунтів у ній.

Економічна правда