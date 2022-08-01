Генпрокурор: Одна з версій слідства щодо загибелі Вадатурського – цілеспрямоване вбивство 

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Офіс генпрокурора розслідує загибель у неділю українського бізнесмена Олексія Вадатурського, однією з версій слідства є цілеспрямоване вбивство.

Про це в етері Єдиних новин розповів генеральний прокурор Андрій Костін.

Він наголосив, що розслідування у справі було невідкладно розпочато.

"Наразі дійсно одна із версій – це цілеспрямоване вбивство пана Вадатурського та його родини. Це одна з версій, яка зараз опрацьовується. Вже призначені декілька експертиз, були опитані понад 50 свідків", – розповів Костін.

Генпрокурор запевнив, що щойно зʼятвиться більше інформації, Офіс генерального прокурора "дуже швидко цю інформацію оприлюднить, з умовами того, аби це не зашкодило подальшому розслідуванню".

Нагадуємо:

Внаслідок обстрілу Миколаєва російськими окупантами загинув засновник та незмінний генеральний директор одного з найбільших українських агропідприємств "Нібулон" Олексій Вадатурський. Йому було 74 роки.

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Дружина Вадатурського також загинула. Відомо, що в будинок подружжя влучив ворожий снаряд.

У неділю вночі та вранці росіяни вчергове масовано обстріляли Миколаїв. Міський голова міста Олександр Сєнкевич назвав обстріл "найсильнішим за весь час". Внаслідок атаки зруйновано низку об’єктів, пошкоджено житлові будинки.