Верховний Суд заборонив будувати ТРЦ на Поштовій площі у Києві

Верховний суд заборонив будувати торговельно-розважальний центр на Поштовій площі у столиці, де було виявлено величезну кількість цінних історичних пам'яток часів Київської Русі.

Про це йдеться у відповідній постанові.

До цього позов про скасування містобудівних умов та обмежень на забудову території задовольнили в судах першої та апеляційної інстанцій.

"Своєю постановою Верховний суд залишив у силі рішення судів першої та апеляційної інстанцій, якими задоволено позов колишньої народної депутатки Наталії Новак про скасування шахрайських будівельних умов та обмежень на забудову Поштової площі, де під виглядом реконструкції транспортної розв'язки намагалися побудувати торговельно-розважальний центр. Причому майданчик під цю забудову робили за бюджетні кошти", — прокоментував представник громадської організації "Кияни, об'єднуємося" Олександр Дядюк на своїй сторінці у Facebook.

Компанія "Хенфорд Україна" отримала дозвіл на будівництво торговельно-розважального центру на Поштовій площі від Київської міськдержадміністрації ще у 2013 році.

У документах всі роботи значились як реконструкція транспортної розв'язки, а інвестор навіть не оформлював право на користування земельними ділянками.

Але під час підготовки котловану екскаватор розкопав давню дерев'яну вулицю часів Київської Русі ХІ-ХІІ ст. Археологи виявили величезну кількість цінних історичних пам'яток, включаючи садиби, майстерні, частоколи і т.д.

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Враховуючи це, міські активісти вимагали зупинити будівництво ТРЦ та запропонували створити музей, який включатиме знайдені археологічні цінності.