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Укрпошта припинила роботу на тимчасово окупованих територіях

Понеділок, 1 серпня 2022, 18:27 - Економічна правда
 
Укрпошта

Укрпошта припинила обслуговувати клієнтів на тимчасово окупованих територіях України через загрозу життю працівників та можливих пограбувань.

Про це повідомив гендиректор національного поштового оператора Ігор Смілянський у Telegram.

"До вчорашнього дня, попри всі перешкоди та завдяки героїчній роботі наших працівників, зокрема в Запоріжжі, а до цього в Херсоні, ми виплачували сотні тисяч пенсій, приймали та перераховували платежі за комунальні послуги, а також доставляли продукти", – розповів він.

Рішення про припинення роботи на непідконтрольній Україні територіях в компанії прийняли через значну загрозу життю працівників та загрозу пограбування з боку бійців російської армії та так званих ЛНР/ДНР. 

"Вони не дають нам доставляти пенсії, бо їм треба зібрати номери паспортів від пенсіонерів для "референдумів" в обмін на пенсії в "дерев’яній валюті" звичним для них шантажем", – додав Смілянський.

Керівник оператора запевнив, що Укрпошта повернеться до обслуговування українців після звільнення територій, включно з Донецькою, Луганською областями та Кримом.

Укрпошта війна
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