Укрпошта припинила роботу на тимчасово окупованих територіях

Укрпошта

Укрпошта припинила обслуговувати клієнтів на тимчасово окупованих територіях України через загрозу життю працівників та можливих пограбувань.

Про це повідомив гендиректор національного поштового оператора Ігор Смілянський у Telegram.

"До вчорашнього дня, попри всі перешкоди та завдяки героїчній роботі наших працівників, зокрема в Запоріжжі, а до цього в Херсоні, ми виплачували сотні тисяч пенсій, приймали та перераховували платежі за комунальні послуги, а також доставляли продукти", – розповів він.

Рішення про припинення роботи на непідконтрольній Україні територіях в компанії прийняли через значну загрозу життю працівників та загрозу пограбування з боку бійців російської армії та так званих ЛНР/ДНР.

"Вони не дають нам доставляти пенсії, бо їм треба зібрати номери паспортів від пенсіонерів для "референдумів" в обмін на пенсії в "дерев’яній валюті" звичним для них шантажем", – додав Смілянський.

Керівник оператора запевнив, що Укрпошта повернеться до обслуговування українців після звільнення територій, включно з Донецькою, Луганською областями та Кримом.