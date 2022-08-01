Пасажири транспорту не платитимуть за проїзд повторно після відбою тривоги – КМДА

Пасажири комунального наземного транспорту не сплачуватимуть за проїзд повторно після відбою повітряної тривоги.

Про це повідомляє КМДА.

Пасажирів закликали користуватися укриттями та не залишатися на зупинках під час повітряної тривоги.

Підкреслюється, що трамваї після отримання сигналу про повітряну тривогу довозитимуть пасажирів до найближчої зупинки, автобуси та тролейбуси - до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини - "кишені".

При цьому, після відбою тривоги водій чекатиме пасажирів протягом 10 хвилин. Пасажири, які за цей час не встигнуть повернутися до транспортного засобу, зможуть скористатися наступним.

"Сплачувати за проїзд повторно не треба в обох випадках. Контролери будуть попереджені про це та отримають відповідні інструкції", - пояснили у КМДА.

"Місто закликає приватних перевізників дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги і також зараховувати пасажирам попередньо сплачений проїзд після відновлення руху", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

У Києві наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху.

Економічна правда