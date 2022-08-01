Австралія може зіткнутися з дефіцитом газу вже наступного року

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Австралія зіткнеться з економічно небезпечним дефіцитом газу вже у 2023 році, тому внутрішні виробники мають розпочати перенаправляти призначений для експорту зріджений природний газ на внутрішній ринок.

Про це заявила Австралійська комісія з питань конкуренції та захисту прав споживачів (ACCC), передає Інтерфакс-Україна.

У повідомленні зазначається, що нестача газу на східному узбережжі країни може призвести до вимушеного закриття виробництв. Очікуваний дефіцит еквівалентний приблизно 10% прогнозованого внутрішнього попиту на східному узбережжі, де розташовані три найбільші міста Австралії.

"Це значне погіршення умов порівняно з тим, що рік тому ми прогнозували на 2022 рік, і воно становить реальний ризик для енергетичної безпеки Австралії", – йдеться у звіті ACCC.

Комісія підтримала нещодавню заяву уряду про те, що він перегляне та розширить надзвичайний механізм, який дозволяє йому змушувати виробників віддавати пріоритет внутрішньому попиту на конкурентних умовах.

Наразі великі виробники ЗПГ розраховують експортувати більшість незаконтрактованих обсягів. Натомість їм слід збільшити внутрішню пропозицію до кінця 2022 року, щоб запобігти виникненню дефіциту на початку наступного року.

Крім цього, нестача газу може чинити додатковий підвищувальний тиск на вартість енергоресурсів у країні.