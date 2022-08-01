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З початку війни в Україні "Газпром" суттєво скоротив добування та експорт газу

Понеділок, 1 серпня 2022, 16:42 - Економічна правда
 
NIKOLAY DOYCHINOV/AFP via Getty Images

Протягом першого півріччя російський "Газпром" попередньо видобув 262,4 мільярда кубометрів газу, що на 12% або 25,8 мільярдів кубометрів менше, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

Також у повідомленні зазначається, що експорт газу у країни далекого зарубіжжя становив 75,3 млрд кубометрів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, експорт скоротився на 34,7% або на 40 млрд кубометрів.

Також скоротився попит на газ із газотранспортної системи на внутрішньому ринку за цей період зменшився на 2% (на 3 млрд куб. м).

газ Газпром
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