Виробник чаю Lipton піде з російського ринку

Міжнародна чайна компанія Ekaterra вирішила припинити діяльність на території РФ.

Про це пишуть "Известия" із посиланням на пресслужбу компанії.

Таке рішення ухвалили, оскільки "ситуація не дозволяє стабільно розвивати свій бізнес".

Зазначається, що чайні бренди Lipton, Saito та Brooke Bond перестануть вироблятися у Росії до кінця 2022 року. Після цього компанія Ekaterra повністю припинить їх продаж та дистрибуцію на російському ринку.

Зобов'язання перед працівниками у Росії будуть виконані відповідно до трудового законодавства країни.

Економічна правда