У Росії Центробанк продовжив обмеження на зняття валюти до березня 2023 року

Центробанк РФ продовжив дыю обмежень на зняття готівкової валюти ще на 6 місяців - вони діятимуть до 9 березня 2023 року.

Про це повідомляється на сайті російського регулятора.

При цьому, обмеження, вперше запроваджені у березні цього року - через кілька днів після початку вторгнення РФ в Україну - наразі передбачають, що з вкладу чи рахунку в іноземній валюті можна зняти 10 тисяч доларів США або таку саму суму в євро, решту коштів можна отримати лише у рублях за курсом.

Знімати можна лише гроші, які надійшли на рахунок чи вклад до 9 березня 2022 року.

Крім цього, залишається чинним до наступного року обмеження на купівлю іноземної валюти: банки можуть продавати лише долари США та євро, які надійшли на їхні рахунки після 9 квітня 2022 року. Іншу іноземну валюту банки можуть продавати без обмежень.

При цьому, Центробанк РФ запровадив кілька заходів щодо підтримки рубля. Серед них, зокрема, заборона на зняття готівкової валюти іноземними компаніями та підприємцями-нерезидентами, заборона продавати громадянам готівку через каси та інші.

У липні голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна попередила, що валютні обмеження, які діють у Росії до вересня, будуть продовжені, оскільки немає підстав очікувати на поліпшення ситуації з ввезенням валюти в країну.

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За її словами, обіг готівкових доларів у Росії збережеться "навіть у апокаліптичному сценарії".

Економічна правда