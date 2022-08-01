Індекс очікувань бізнесу в Україні зростає: найпозитивніше налаштований сектор торгівлі

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У липні бізнес трохи поліпшив оцінки перспектив своєї економічної діяльності – індекс очікувань ділової активності зріс до 43,6 проти 41,3 у червні.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Разом з тим, посилення інтенсивності бойових дій, порушення виробничих та логістичних шляхів, руйнування активів та інфраструктури, високі ціни на енергоносії та скорочення попиту відтерміновують відновлення зростання економічної активності в усіх секторах економіки.

У липні у залучених до опитування підприємств залишилися песимістичні оцінки економічних результатів у найближчій перспективі за всіма секторами економіки.

Зокрема, підприємства промисловості зберегли негативні оцінки економічних перспектив, зумовлені порушенням виробничих і логістичних ланцюжків, руйнуванням потужностей та інфраструктури, тимчасовою окупацією частини територій.

Секторальний індекс у липні становив 43,1 проти 43,7 у червні. У представників промисловості слабкі очікування щодо обсягів виготовленої продукції та обсягів нових замовлень, водночас погіршилися очікування щодо нових експортних замовлень.

У секторі будівництва послабили оцінки економічних результатів своїх підприємств, попри сезонні сприятливі умови та прийняття урядом низки постанов для поліпшення діяльності сектору.

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Секторальний індекс становив 35,0 (проти 40,1 у червні). Очікування опитаних щодо обсягів будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів, а також доступності підрядників були негативними.

Натомість підприємства торгівлі, попри складнощі, адаптуються до нових умов та поліпшують очікування щодо своєї економічної діяльності – секторальний індекс наблизився до нейтрального рівня і становив 48,7 порівняно з 43,4 у червні. Респонденти налаштовані на збільшення обсягів товарообороту, але стримано оцінили обсяги закупівлі товарів для продажу. Але надалі налаштовані на зниження торговельної маржі.

У сфері послуг підприємці дещо покращили, але залишили песимістичними оцінки своїх економічних результатів: секторальний індекс становив 41,9 (у червні – 37,7). Негативним очікуванням сприяли продовження інтенсивних бойових дій, пошкодження транспортної інфраструктури, скорочення попиту та втрата замовлень.

Також опитування продемонструвало, що у всіх секторах економіки оцінки щодо зайнятості залишаються песимістичними.

"Респонденти підприємств усіх видів діяльності продовжують очікувати зменшення кількості працівників, найбільше – сектору будівництва. Натомість підприємства торгівлі та сфери послуг відзначили деяке підвищення попиту на персонал", – додали в Нацбанку.

Економічна правда