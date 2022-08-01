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Ціна на автогаз на АЗС за місяць впала на 25%

Понеділок, 1 серпня 2022, 14:29 - Дана Гордійчук
 
getty images

Середня ціна на скраплений газ за липень у мережах АЗС знизилася на 10,37 грн/л, або на 27% – до 28,97 грн/л. 

Про це свідчать дані моніторингу ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє профільне видання enkorr.

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 8,79 грн/л і 8,75 грн/л, до 29,20 і 29,23 грн/л відповідно. Мережа "Авантаж 7" виставила на стелу 26,95 грн/л (-11,00 грн/л до 1 липня), а у KLO і SOCAR автогаз здешевшав на 9,02 грн/л і 9,50 грн/л відповідно.

Крім того, на 8,50-16,50 грн/л здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS, "Овіс" та інших.

За підсумком місяця незмінною залишилась ціна в консолідованій мережі "Привату". На її станціях автогаз коштує 28,55-29,08 грн/л.

Загалом протягом липня середня вартість гуртових партій СВГ на умовах самовивозу зменшилася приблизно на 26% – з 55 тис. грн/т до 40,5 тис. грн/т.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 1 липня по 1 серпня, грн/л

ВІДЕО ДНЯ

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

29,20

-8,79

WOG

29,23

-8,75

Авіас

28,55

-11,36

Укрнафта

29,08

-10,87

AMIC

28,74

-8,75

Shell

28,94

-9,94

SOCAR

30,48

-9,50

БРСМ-Нафта

28,52

-9,26

KLO

28,77

-9,02

Укргазвидобування

29,50

-9,50

Автотранс

28,98

-11,00

UPG

28,29

-8,71

Нефтек

28,99

-13,00

BVS

28,99

-8,30

Chipo

28,67

-10,58

Авантаж 7

26,95

-11,00

ZOG

29,50

-12,50

Рур груп

29,50

-12,50

Prime

33,00

-8,50

Овис

28,49

-16,50

Rodnik

28,49

-9,50

VostokGaz

28,19

-12,70

Катрал

28,57

-9,40

Mango

27,89

-12,60

Motto

28,05

-13,08

Середня ціна в Україні

28,97

-10,37

Економічна правда
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