Ціна на автогаз на АЗС за місяць впала на 25%
Середня ціна на скраплений газ за липень у мережах АЗС знизилася на 10,37 грн/л, або на 27% – до 28,97 грн/л.
Про це свідчать дані моніторингу ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє профільне видання enkorr.
На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 8,79 грн/л і 8,75 грн/л, до 29,20 і 29,23 грн/л відповідно. Мережа "Авантаж 7" виставила на стелу 26,95 грн/л (-11,00 грн/л до 1 липня), а у KLO і SOCAR автогаз здешевшав на 9,02 грн/л і 9,50 грн/л відповідно.
Крім того, на 8,50-16,50 грн/л здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS, "Овіс" та інших.
За підсумком місяця незмінною залишилась ціна в консолідованій мережі "Привату". На її станціях автогаз коштує 28,55-29,08 грн/л.
Загалом протягом липня середня вартість гуртових партій СВГ на умовах самовивозу зменшилася приблизно на 26% – з 55 тис. грн/т до 40,5 тис. грн/т.
|
Зміна роздрібних цін на АЗС з 1 липня по 1 серпня, грн/л
ВІДЕО ДНЯ
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
29,20
|
-8,79
|
WOG
|
29,23
|
-8,75
|
Авіас
|
28,55
|
-11,36
|
Укрнафта
|
29,08
|
-10,87
|
AMIC
|
28,74
|
-8,75
|
Shell
|
28,94
|
-9,94
|
SOCAR
|
30,48
|
-9,50
|
БРСМ-Нафта
|
28,52
|
-9,26
|
KLO
|
28,77
|
-9,02
|
Укргазвидобування
|
29,50
|
-9,50
|
Автотранс
|
28,98
|
-11,00
|
UPG
|
28,29
|
-8,71
|
Нефтек
|
28,99
|
-13,00
|
BVS
|
28,99
|
-8,30
|
Chipo
|
28,67
|
-10,58
|
Авантаж 7
|
26,95
|
-11,00
|
ZOG
|
29,50
|
-12,50
|
Рур груп
|
29,50
|
-12,50
|
Prime
|
33,00
|
-8,50
|
Овис
|
28,49
|
-16,50
|
Rodnik
|
28,49
|
-9,50
|
VostokGaz
|
28,19
|
-12,70
|
Катрал
|
28,57
|
-9,40
|
Mango
|
27,89
|
-12,60
|
Motto
|
28,05
|
-13,08
|
Середня ціна в Україні
|
28,97
|
-10,37