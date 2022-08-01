Ціна на автогаз на АЗС за місяць впала на 25%

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Середня ціна на скраплений газ за липень у мережах АЗС знизилася на 10,37 грн/л, або на 27% – до 28,97 грн/л.

Про це свідчать дані моніторингу ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє профільне видання enkorr.

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 8,79 грн/л і 8,75 грн/л, до 29,20 і 29,23 грн/л відповідно. Мережа "Авантаж 7" виставила на стелу 26,95 грн/л (-11,00 грн/л до 1 липня), а у KLO і SOCAR автогаз здешевшав на 9,02 грн/л і 9,50 грн/л відповідно.

Крім того, на 8,50-16,50 грн/л здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS, "Овіс" та інших.

За підсумком місяця незмінною залишилась ціна в консолідованій мережі "Привату". На її станціях автогаз коштує 28,55-29,08 грн/л.

Загалом протягом липня середня вартість гуртових партій СВГ на умовах самовивозу зменшилася приблизно на 26% – з 55 тис. грн/т до 40,5 тис. грн/т.