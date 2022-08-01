Нацбанк запустив акцію зі збору монет для потреб ЗСУ

Нацбанк України запустив благодійну акцію "Смілива гривня", у межах якої протягом трьох місяців по всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень - їх потім перерахують на потреби ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Протягом наступних трьох місяців по всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень. Сума зібраних коштів буде перерахована на потреби Збройних Сил України", - пояснили в регуляторі.

Наразі в обігу перебуває понад 14 млрд монет на суму більше 5 млрд грн.

"Значна кількість розмінних монет, зокрема монет номіналом 10 коп. (28,5% від загальної кількості монет в обігу) та 50 коп. (9,3% від загальної кількості) часто не використовується громадянами для готівкових розрахунків та лежить у скарбничках чи кишенях.

Водночас ці кошти можуть допомогти українським захисникам боронити країну від російського загарбника", - кажуть в НБУ.

Пункти мобілізації монет працюватимуть із 1 серпня до 31 жовтня 2022 року у відділеннях уповноважених банків - Ощадбанку та ПУМБу. Принести монети може кожен охочий.

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"Акція "Смілива гривня" - це гарна нагода зробити свій внесок у перемогу, навіть, якщо він становитиме лише 10 копійок.

Здавайте монети в банки, а ми відправимо їх на фронт", - заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

"Можна також організувати колективний збір коштів серед громад певного району, житлового комплексу, на роботі або в інших спільнотах", - йдеться у повідомленні.

Адреси відділень, у яких можна здати зібрані монети, а також детальні умови участі в акції зазначені на сайті "Смілива гривня".

Економічна правда