Уряд Болгарії схвалив договір про постачання скрапленого газу зі США

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Уряд Болгарії схвалив договір про постачання семи партій скрапленого газу зі США.

Про це повідомляє телеканал БНТ, передає Enkorr.

На, ймовірно, останньому засіданні Радміну прем'єр-міністр країни Кирилл Пєтков підкреслив, що Болгарія з жовтня до квітня 2023 року отримає сім танкерів із вантажем скрапленого газу зі США.

Виконання договору можливе за умови, що службовий уряд забезпечить необхідну інфраструктуру для приймання СПГ у Греції й Туреччині. Службовий уряд може відмовитись від угоди до 19 серпня, додав прем'єр.

В уряді Болгарії стверджують, що ціна на американський скраплений газ буде приблизно на 30 євро менша, ніж на європейських ринках.

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