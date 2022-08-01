США розглядають можливість санкцій проти контрабандистів іранської нафти – WSJ

США розглядають можливість запровадження санкцій проти бізнесмена з ОАЕ, уродженця Іраку та громадянина Великої Британії Саліма Ахмеда Саїда та мережі компаній, підозрюваних у сприянні експорту підсанкційної іранської нафти.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі із розслідуванням та його матеріалами, а також на корпоративні документи.

Операції зі змішування іранської та іранської нафти у морі між двома країнами порушували санкції, введені ЄС та США, пише WSJ.

Зазначається, що компанії та приватні особи здійснювали перевантаження нафти з судна на судно у водах між Іраком та Іраном.

Потім вони підробляли документи, щоб приховати походження вантажу та видати нафту за іракську. Сторони таким чином сподівалися уникнути санкцій проти іранської нафти.

Науковий співробітник Інституту Хадсона Роберт Грінвей заявив газеті, що операції Ірану щодо ухилення від санкцій через Ірак, у тому числі через змішування іранської та іракської нафти для приховування її походження, становили до 25% експорту Тегерану у 2020 році.

Проте в адміністрації Байдена поки немає консенсусу щодо санкційних планів - адміністрація хоче продовжити ядерну угоду як спосіб приборкати ядерні плани Ірану, але також має справу з протидією угоді, кажуть джерела.

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Більшість іранської нафти купували клієнти в Азії, але західні компанії, такі як ExxonMobil, Koch Industries і Shell, також були залучені до угод. Вони або проводили транзакції для компаній, що займаються змішуванням нафти, або виступали сторонніми посередниками з доставки, або купували змішану нафту, пише WSJ.

Exxon та Koch відмовилися від коментарів. Кертіс Сміт, представник Shell, сказав, що компанія прагне "повністю дотримуватися всіх застосовних міжнародних законів, торговельних обмежень і санкцій".

Джерела газети зазначили, що за операціями зі змішування нафти стоїть Салім Ахмед Саїд та компанія Al-Iraqia Shipping Services & Oil Trading.

"Я власник Ikon Petroleum та Rhine Shipping. Я не власник Aissot", - написав Саїд у коментарі електронною поштою.

"Мої компанії взагалі не постачали іранську нафту, порушуючи санкції США, і всі мої угоди з Іраком були повністю законними", - підкреслив він.

Американські посадовці стверджують, що операції з нафтою проводилися з другої половини 2017 року, коли Трамп оголосив про можливість повторного введення широких санкцій проти Ірану, щоб змусити Тегеран до нового ядерного пакту. Тоді міністр нафти Іраку Джаббар Алі Хусейн Аль-Луайбі допоміг створити нову компанію як єдиний експортер нафти країни.

Економічна правда