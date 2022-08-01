До держбюджету у липні надійшло майже на половину більше, ніж було заплановано

НБУ

У липні до державного бюджету надійшло 64 мільярдів гривень, індикативні показники виконано на 144,7%.

Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram.

Парламентар зазначив, що минулого місяця додатково надійшло до бюджету 19,8 млрд гривень.

Це на 24,5 млрд грн (61,9%) більше, ніж у аналогічний період минулого року.

За перше півріччя цього року до загального фонду державного бюджету надійшло 413,9 млрд грн, індикативні показники виконано на 103,5% (+13,8 млрд грн).

Понад минулорічний факт січня-липня 2021 року сплачено 83,4 млрд грн, що на 25,2% більше.