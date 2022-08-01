До держбюджету у липні надійшло майже на половину більше, ніж було заплановано
Понеділок, 1 серпня 2022, 10:28 -
У липні до державного бюджету надійшло 64 мільярдів гривень, індикативні показники виконано на 144,7%.
Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram.
Парламентар зазначив, що минулого місяця додатково надійшло до бюджету 19,8 млрд гривень.
Це на 24,5 млрд грн (61,9%) більше, ніж у аналогічний період минулого року.
За перше півріччя цього року до загального фонду державного бюджету надійшло 413,9 млрд грн, індикативні показники виконано на 103,5% (+13,8 млрд грн).
Понад минулорічний факт січня-липня 2021 року сплачено 83,4 млрд грн, що на 25,2% більше.