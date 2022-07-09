У Росії повідомляють про першу в історії дефляцію

У червні порівняно з травнем ціни в Росії знизилися на 0,35%, до цього дефляція не була зафіксована жодного разу з 1991 року.

Про це йдеться з даних Росстату.

У річному вираженні інфляція сповільнилася з 17,1% у травні до 15,9%.

Основною причиною стало зниження цін на плодоовочеву продукцію, яка подешевшала на 9,6%. Ціни на продовольчі товари в цілому знизилися на 1,2%, на непродовольчі — на 0,4%.

Опитані російським виданням Медуза експерти, пояснюють це зниженням споживчого попиту та зміцненням рубля, що позначилося на вартості товарів, чутливих до курсу.

Імовірність збереження дефляції після серпня вкрай мала.

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ВІДЕО ДНЯ

У березні, після початку повномасштабної війни та введення перших санкцій проти РФ, місячна інфляція склала 7,6%, а річна 16,7% (що стало максимумом з 2015 року).