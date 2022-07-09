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Мінекономіки: можна нарощувати експорт до 50% ВВП

Субота, 9 липня 2022, 11:08 - Ілля Колдомасов

У Мінекономіки вважають, що Україна може збільшити частку експорту в структурі ВВП з 35% до 50%.

Про це у колонці для УП повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона додала, що 75% нашого експорту складає сировина. "Для цілої низки більш розвинених країн ми є сировинним придатком. Ми їм продаємо пшеницю по 350 доларів за тонну, а вони нам – iPhone за такою ж ціною, але за штуку", - сказала Свириденко. 

Але за її словами, Україна може змінити тренд, розвинути промислову переробку та змінити частки рівно навпаки: експортувати 75% готових продуктів та послуг і лише 25% – сировини. 

"Для масового розвитку переробки є тільки один спосіб – інтенсивні капітальні інвестиції", - резюмувала вона. 

Нагадуємо:

Колишній заступник глави МЗС України Дмитро Сенік розповідав, що в умовах морської блокади Росії Україна налагодила два канали експорту зерна – через Польщу та Румунію, а також веде переговори з державами Балтії.

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Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна веде переговори з Туреччиною та ООН щодо експорту українського зерна морським шляхом.

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Економічна правда
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