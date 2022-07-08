В Україні планують верифікувати кінцевих бенефіціарів компаній

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт, що встановлює механізм внесення до єдиного державного реєстру інформації про можливу недостовірність даних з подальшою перевіркою.

Про це йдеться на сторінці законопроєкту №6003 на сайті ВРУ.

За відповідне рішення на засіданні 8 липня проголосував 261 нардеп.

А саме, перевірятиметься достовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності компанії у разі виявлення розбіжностей між результатами первинного фінансового моніторингу та даними у ЄДР.

Також наразі відсутній механізм притягнення осіб до відповідальності за надання недостовірної інформації до ЄДР. Відтак законопроект також пропонує запровадити відповідальність юросіб за внесення завідомо неправдивих відомостей про кінцевого бенефіціара або про його відсутність.

Крім того, законопроект визнає, що внесення до ЄДР відомостей про розбіжність у даних за підсумками фінмоніторингу та наявними даними в реєстрі не є порушенням професійної таємниці.

У пояснювальній записці до законопроєкту наголошується, що, оскільки інформація про кінцевих бенефіціарних власників у ЄДР не перевіряється на предмет достовірності та актуальності, збільшується ризик використання фірм з непрозорою структурою власності у схемах відмивання коштів та для ухилення від сплати податків.