Міжнародне кадрове агентство Hays продало бізнес у РФ місцевому менеджменту

Російська "дочка" міжнародної компанії з підбору персоналу Hays перестала бути частиною групи компаній і повністю перейшла під контроль російського менеджменту.

Про це пише Forbes Russia із посиланням на повідомлення російської компанії, яка буде працювати під новим брендом Get experts.

Зазначається, що штаб-квартира Hays продала російську юрособу, ТОВ "Хейз Спешіаліст Рекрутмент", російському менеджменту.

За даними СПАРК, зараз ТОВ "Хейз Поспіхіст Рекрутмент" знаходиться на стадії ліквідації. Нова юрособа, ТОВ "Гет Експертс", була зареєстрована у квітні.

Вона в рівних частках, по 20%, належить п'ятьом співвласникам: зазначеній як гендиректору Ользі Шамбер, а також Катерині Кравцової, Ользі Крайовій, Ганні Міхєєвій та Ганні Спіріній. "Хейз Спешіаліст Рекрутмент", згідно зі СПАРК, належало тим самим людям, за винятком Крайової.

Після завершення всіх необхідних процедур нова компанія продовжить виконувати зобов'язання щодо поточних та нових контрактів, перейменування юридичної особи має відбутися до кінця липня.

Hays працювала у Росії з 2009 року. У березні 2022 року на тлі вторгнення Росії в Україну компанія заявила про зупинення операційної діяльності. У травні російський підрозділ був виділений із міжнародної групи компаній.

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За заявою Get experts, вона має 100 консультантів, актуальну базу кандидатів (у ній понад 150 000 професіоналів) і понад 1000 клієнтів.

Економічна правда