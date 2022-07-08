Нідерландська KLM скоротить сотні авіарейсів через брак персоналу
Нідерландська авіакомпанія KLM заявила, що змушена скасувати до 20 щоденних рейсів на європейських напрямках до кінця серпня через брак персоналу.
Про це йдеться у заяві компанії у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".
KLM та аеропорт Схіпхол, який є базою KLM, не можуть заповнити тисячі вакансій після пандемії коронавірусу. Аеропорт Схіпхол попросив авіакомпанії скоротити потік пасажирів, щоб зменшити тиск.
"Робоче навантаження в аеропорту невблаганне, оскільки Схіпхол і KLM стикаються з нестачею персоналу. Заходи, прийняті KLM, спрямовані на відновлення операційної стабільності, тим самим знижуючи навантаження на персонал у Схіпхолі та KLM. До 28 серпня ми скасовуємо від 10 до 20 рейсів на європейські напрямки щодня", - йдеться у заяві компанії.
Лише два тижні тому KLM заявила, що більшість пасажирів із придбаними квитками не зіткнеться зі змінами маршруту через ситуацію в аеропорту. У той час було сказано, що лише обмежена кількість скасувань відбудеться протягом періоду відпусток.
KLM заявила, що своєчасно проінформує пасажирів і перебронює їхні квитки на інший рейс.
"У більшості випадків цей рейс відправлятиметься в той самий день або якомога ближче до початкового бронювання. Пасажирам не потрібно зв’язуватися з KLM, але вони будуть проінформовані KLM або їхнім турагентом", - заявила компанія.
Як повідомлялося, Франкфуртський аеропорт, найбільш завантажений авіатранспортний вузол Німеччини, зіткнеться зі збоями в роботі у найближчі місяці через катастрофічну нестачу персоналу.
Також у Німеччині другий місяць поспіль зростає пасажиропотік на залізниці через те, що все більше людей обирають таку альтернативу на тлі постійних проблем з авіарейсами.