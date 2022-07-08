Казахстан вийшов із угоди СНД про валютний комітет

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Казахстан вийшов з угоди Союзу Незалежних Держав 1995 року про Міждержавний валютний комітет.

Про це пише Forbes з посиланням на місцеві медіа.

Відповідний протокол підписав президент країни Касим-Жомарт Токаєв, документ уже набув чинності.

Комітет було створено для координації грошово-кредитної та валютної політики держав – учасниць угоди про створення платіжної спілки держав – учасниць СНД, а також співробітництва та здійснення узгоджених дій у питаннях валютного контролю.

Нагадаємо, що Токаєв на економічному форумі у Санкт-Петербурзі у присутності Путіна заявив, що його країна не визнаватиме псевдореспубліки "ЛДНР".

Згодом Токаєв заявив, що планує збільшити поставки нафти до Європи, але РФ закрила важливий термінал для її експорту.

6 липня на казахському родовищі Тенгіз стався вибух. Того ж дня стало відомо, що Казахстан розглядає заборону на перевезення санкційних товарів до РФ та Білорусі, які потрапили під санкції ЄС, Великої Британії та США.

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Напередодні Токаєв доручив уряду диверсифікувати маршрути поставок нафти до Європи в обхід РФ.