США закликають Японію посилити тиск на криптомайнерів, які працюють в РФ – FT

США закликали Японію посилити тиск на криптовалютні біржі та майнерів, аби ті розірвали будь-які зв'язки з Росією і відмовилися від майнінгу криптовалюти в Сибіру.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників газети, заклик від американських дипломатів відправили до кількох із 31 японської офіційно ліцензованої криптобіржі, які все ще працюють у Росії.

"Дипломати попросили Токіо зосередитися на припиненні операцій з майнінгу криптовалюти в Іркутській області в Сибіру.

Ця територія є кращою для криптомайнінгу, оскільки її відносно низькі температури вимагають менше охолодження та доступність дешевої гідроелектроенергії", - пише FT.

За словами джерел, близьких до трьох бірж, у відповідь представники Японського агентства фінансових послуг знову вимагали від японських бірж, які вони контролюють, припинити будь-які відносини з РФ.

Відповідаючи на запитання щодо запиту, FSA та посольство США в Токіо відмовилися коментувати.

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Державний департамент США заявив, що Вашингтон і його союзники "єдині в нашій рішучості притягнути Росію до відповідальності" за війну проти України.

"Ми продовжуватимемо оцінювати наслідки наших заходів і готові вживати подальших заходів", - сказав представник Держдепу.

Після вторгнення РФ в Україну FSA у березні вже закликало біржі відстежувати будь-які рахунки та операції, пов'язані з рухом активів фізичних та юридичних осіб під санкціями.

Регулятор тоді безпосередньо не заборонив біржам працювати в Росії, проте деякі з них інтерпретували це таким чином і пішли з країни, розповіли знайомі із ситуацій джерела FT.

При цьому інші біржі та майнери, навпаки, створили "складну мережу дочірніх компаній", щоб продовжити працювати в Росії, зазначає видання. На це, зокрема, звернули увагу і американські дипломати, які попросили Токіо посилити контроль за цією сферою, кажуть джерела.

Колишній глава однієї з криптобірж на умовах анонімності підтвердив FT, що японські біржі зіткнулися з підвищеним тиском та вимогами піти з Росії. Однак він зазначив, що знає як мінімум одну компанію, яка вирішила зберегти свій бізнес у країні, створивши компанію-пустушку в Сінгапурі та проводячи платежі через неї.

Економічна правда