НБУ спростив валютні обмеження для імпорту товарів

Національний банк узгодив нормативно-правові акти відповідно до постанови Кабінету міністрів, якою фактично скасовується поняття критичного імпорту.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Це дасть змогу бізнесу з 9 липня 2022 року купувати валюту та переказувати кошти за операціями з імпорту товарів, які класифікуються в товарних групах 01 – 97 УКТ ЗЕД згідно із законом "Про Митний тариф України", тобто імпортувати будь-яку товарну продукцію", – йдеться у повідомленні.

Водночас регулятор звертає увагу, що обмеження на купівлю валюти та транскордонні перекази для імпорту послуг зберігатимуться.

Підприємства матимуть змогу імпортувати лише ті послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, що входять до переліку, який також затверджено постановою КМУ від 7 липня 2022 року № 761.

Важливою передумовою для спрощення валютних обмежень для імпорту продукції стало набрання з 1 липня 2022 року чинності законом "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування", яким відновлюються мита та податки на імпорт товарів та послуг.

Крім того, Національний банк з 9 липня розширює строки розрахунків за експортно-імпортними операціями зі 120 до 180 днів.

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Відповідне рішення покликане підтримати українські підприємства шляхом збільшення їх можливостей в умовах логістичних проблем під час експорту та імпорту продукції, що виникли через війну.

Нові вимоги застосовуватимуться до операцій резидентів з експорту та імпорту товарів, здійснених із 5 квітня 2022 року. Для операцій, що проводилися до відповідної дати, граничні строки розрахунків як і раніше становлять 365 днів.

З метою зниження тиску на валютному ринку Національний банк зменшує з 10 до 2 робочих днів строк використання купленої для розрахунків валюти резидентами з 11 липня 2022 року.

Економічна правда