Понад 400 державних закупівель від початку вторгнення провели з компаніями з РФ чи Білорусі

Усього 83 підприємства, пов’язані з РФ та Білоруссю, брали участь у держзакупівлях від початку повномасштабної війни – з ними уклали угод на 65 млн грн, які Бюро економбепеки хоче анулювати.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

З цими підприємствами було укладено понад 400 угод на загальну суму близько 65 млн гривень.

Наприклад, одна з таких компаній уклала угоду на постачання електророзподільних кабелів, запасних частин до генераторів, двигунів, залізничного транспорту на суму понад 27,8 млн гривень, інша - надання послуг з доступу та підтримки хмарного середовища вартістю 7,7 млн грн.

"У зв'язку із відкритою збройною агресією РФ проти України актуальним є створення законодавчих заборон щодо участі російського бізнесу у національній економіці. Їх діяльність в Україні потенційно несе загрози економічній безпеці держави", – заявив директор БЕБ Вадим Мельник.

Відтак Бюро економічної безпеки ініціювало перед урядом питання заборони компаніям, власники чи керівники яких пов’язані з Росією чи Білоруссю, брати участь та постачати послуги або товари для державних установ.

Також Бюро ініціює анулювання укладених договорів за вже проведеними процедурами закупівель.