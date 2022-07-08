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В Україні зібрали перший мільйон тонн зерна нового врожаю – Мінагро

П'ятниця, 8 липня 2022, 11:48 - Олексій Павлиш

Майже в усіх областях України аграрії розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур - наразі намолотили уже 1,1 млн тонн зерна.

Про це повідомили в Мінагрополітики.

Наразі зібрали зерно на площі 417,3 тис га (3%) при врожайності 26,3 ц/га:

  • озимого ячменю намолочено 717,8 тис тонн (254,3 тис га при врожайності 28,2 ц/га);
  • озимої пшениці намолочено 355,8 тис тонн (147,9 тис га, при врожайності 24,1 ц/га);
  • гороху намолочено 24,6 тис тонн (15,1 тис га, при врожайності 16,2 ц/га).

Крім того, сільгосптоваровиробники 8 областей розпочали збирання озимого ріпаку, який зібрали на площі 43,5 тис. га (4%), намолочено 67,3 тис. тонн насіння при урожайності 15,5 ц/га.

Економічна правда

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