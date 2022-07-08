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Не будемо експортувати електроенергію, якщо Україні її не вистачатиме – Міненерго

П'ятниця, 8 липня 2022, 09:33 - Олексій Павлиш

Україна не буде експортувати електроенергію у випадку її дефіциту всередині країни, однак наразі таких ризиків немає.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Взагалі ні, не бачу жодних ризиків. Ми в системі маємо профіцит. І ми не будемо експортувати, якщо нам не буде вистачати в системі", - запевнив міністр.

За його словами, першочерговим завданням є безперебійне забезпечення електроенергією власних громадян.

"Це ситуація win-win, це добре і для нас, і для них. Це гарно для ринку: ми отримуємо кошти, знімаємо питання профіциту, а європейці, споживаючи нашу електроенергію, менше використовують російський газ і вугілля", - пояснив Галущенко.

За його словами, перший комерційний експорт у ЄС у рамках ENTSO-E (Європейської мережі операторів системи передачі електричної енергії) є не дуже великим - 100 МВт, при тому, що технічні можливості дозволяють 2 ГВт.

При цьому Україна сподівається за рахунок ліній наростити потужності до 6 ГВт. Уже підписана угода з Польщею, є проєкти з Румунією та інші.

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"Щойно ми вийдемо на бажані обсяги, впевнений, що в нас не буде проблем із реалізацією, в тому числі у Німеччині. І як тільки ми збільшимо комерційний обсяг, я впевнений, що жодних питань із точки зору ризиків до нас не буде", - додав міністр.

Нагадаємо:

Україна 30 червня почала експорт електроенергії до Румунії, що є початком комерційного обміну електроенергією між Україною і ЄС. 

Економічна правда

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