В Україні хочуть запровадити кримінальну відповідальність за оборудки з коштами ЄС
Четвер, 7 липня 2022, 20:32 -
Бюро економічної безпеки разом з Міністерством внутрішніх справ розробляють зміни до Кримінального кодексу, аби запровадити кримінальну відповідальність за незаконні дії з коштами Євросоюзу.
Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.
Відомства розробляють нову норму Кримінального кодексу, попередньо – стаття 210-1 "Спричинення шкоди фінансовим інтересам Європейського Союзу", якою передбачається кримінальна відповідальність щодо незаконних дій з коштами Євросоюзу.
"Відповідальність охоплюватиме весь спектр протиправних дій, від незаконного отримання до нецільового використання коштів ЄС", – зазначають у БЕБ. Наразі здійснюються процедури узгодження остаточної редакції відповідної норми.