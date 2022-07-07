Румунія на місяць раніше запустила залізницю до порту для українського експорту
Румунія у четвер запустила ширококолійну залізницю до дунайського порту Галац, що допоможе швидше доставляти українські вантажі – роботи мали закінчити лише через місяць.
Про це повідомив міністр транспорту Румунії Сорін Гріндяну.
Роботи над відновленням залізниці між селом Джурджулешти (Молдова) та портом Галац розпочалися 6 червня і були завершені майже на місяць раніше передбаченого терміну.
"Відтепер потяги, що йдуть з України через Молдову, можуть розвантажувати зерно безпосередньо в порту Галац без потреби перевантаження на кордоні", – написав Гріндяну. Він додав, що зерно можна буде передавати на баржі або зберігати в силосі в порту потужністю 25 тисяч тонн.
Ремонт цієї залізничної лінії коштував 1,289 млн леїв (8 млн грн), проєкт фінансувався бюджетом CFR Infrastructure.
Нагадуємо:
На початку травня Міністерство транспорту Румунії оголосило тендер на ремонт залізничної лінії між селом Джурджулешти (Молдова) та портом Галац для перевезення вантажів з України.