Румунія на місяць раніше запустила залізницю до порту для українського експорту

Румунія у четвер запустила ширококолійну залізницю до дунайського порту Галац, що допоможе швидше доставляти українські вантажі – роботи мали закінчити лише через місяць.

Про це повідомив міністр транспорту Румунії Сорін Гріндяну.

Роботи над відновленням залізниці між селом Джурджулешти (Молдова) та портом Галац розпочалися 6 червня і були завершені майже на місяць раніше передбаченого терміну.

"Відтепер потяги, що йдуть з України через Молдову, можуть розвантажувати зерно безпосередньо в порту Галац без потреби перевантаження на кордоні", – написав Гріндяну. Він додав, що зерно можна буде передавати на баржі або зберігати в силосі в порту потужністю 25 тисяч тонн.

Ремонт цієї залізничної лінії коштував 1,289 млн леїв (8 млн грн), проєкт фінансувався бюджетом CFR Infrastructure.

Нагадуємо:

На початку травня Міністерство транспорту Румунії оголосило тендер на ремонт залізничної лінії між селом Джурджулешти (Молдова) та портом Галац для перевезення вантажів з України.