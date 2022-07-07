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​​Попит на електромобілі в Україні продовжує зростати – асоціація

Четвер, 7 липня 2022, 15:39 - Олексій Павлиш

У червні український автопарк поповнився 1055 електромобілями - 958 шт. легкових авто і 97 комерційних.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

Порівняно з червнем 2021 року реєстрації легкових електромобілів збільшились на 65%, а комерційних у 2,4 раза.

При цьому, у реєстраціях легкових електромобілів частка нових - 14% проти 10% роком раніше.

У комерційному сегменті, як і торік, тільки два автомобіля були новими.

Зазначається, що лідером ринку повністю електричних авто знову став Nissan Leaf - 196 реєстрацій.

На другому місці - Volkswagen ID.4 з результатом 72 авто.

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Замикає топ-3 Volkswagen е-Golf - 70 шт.

Також у топ-5 Tesla Model 3 (58 шт.) та Renault Zoe (57 авто).

Економічна правда

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