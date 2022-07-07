Apple представила функцію для захисту від хакерів

Американська компанія Apple презентувала нову функцію "Режим локдауну" для захисту користувачів, зокрема політиків та активістів, які через свій статус або роботу можуть стати мішенню хакерів.

Про це повідомляє CNBC.

"Режим локдауну" вимикає кілька функцій на iPhone, щоб зробити його менш вразливим до шпигунського програмного забезпечення, таким чином значно зменшуючи кількість функцій, до яких зловмисники можуть отримати доступ, і які потенційно можуть зламати.

Зокрема, "Режим локдауну" вимикає багато функцій попереднього перегляду в iMessage, обмежує JavaScript у браузері Safari, запобігає встановленню нових профілів конфігурації, блокує дротові з’єднання — таким чином запобігаючи копіюванню даних пристрою, а також вимикає вхідні запити до служб Apple, включаючи FaceTime.

Зазначається, що технологічний гігант заплатить до 2 мільйонів доларів тому, хто знайде недолік безпеки в "Режимі локдауну".

Очікується, що восени нова функція стане доступною для користувачів iPhone, iPad і Mac. Поки що її можна протестувати у бета-версії.