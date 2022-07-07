Сім керівників банків, які обслуговують російську "оборонку", досі не під санкціями

Під санкції ЄС та США досі не потрапили сім осіб з керівного складу банків, які обслуговують російський оборонно-промисловий комплекс: "Газпромбанку", "Россельхозбанк" та інших.

Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor.

Йдеться про керівників також "Новікомбанку", "АБ "Росія", "Дальнєвосточного банку", "Всеросійського Банку Розвитку Регіонів" та "Банку "Санкт-Петербург".

Зокрема, під санкції Євросоюзу не потрапили: Борис Листов (голова правління "Россєльхозбанку"), Дмітрій Лєбєдєв (голова Ради директорів "АБ "Росія"), Андрій Акімов (голова правління АТ "Газпромбанк"), Єлєна Георгієва (голова Правління АТ АКБ "Новікомбанк"), Алєксандр Савєльєв (голова Правління ПАТ "Банк "Санкт-Петербург"), Діна Малікова (президентка АТ "Всеросійський Банк Розвитку Регіонів") та Сєргєй Маринін (президент АТ "Дальнєвосточний банк").

Натомість санкції США не торкнулися Бориса Листова, Алєксандра Савєльєва, Діни Малікової та Сєргєя Мариніна.

Під українські санкції не потрапили вісім керівників, серед яких також Листов, Лєбєдєв, Георгієва, Савєльєв, Малікова, Маринін, а також Герман Греф (голова правління ПАТ "Сбербанк Росії") та Пьотр Фрадков (голова ПАТ "Промсвязьбанк"). Два останні банки також обслуговують ОПК.

"Новікомбанк" є дочірньою компанією оборонної державної корпорації Ростех та відіграє одну з ключових ролей в агресії проти України, а через "Газпромбанк" Міністерство оборони рф виплачує заробітну плату та "бойові" виплати російським військовослужбовцям.

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Російське законодавство містить перелік з 10 банків, уповноважених обслуговувати учасників державного оборонного замовлення: "Сбербанк", "ВТБ", "Газпромбанк", "Всеросійський банк розвитку регіонів", "Россєльхозбанк", "Новікомбанк", "Банк "Санкт-Петербург", "Росія", "Дальнєвосточний банк" та "Промсвязьбанк".

Вони уповноважені здійснювати банківський супровід контрактів у сфері російського держоборонзамовлення, а тому є стратегічно важливими для уряду. Банки видають кредити оборонним підприємствам, а уряд РФ згодом компенсує їм ці кошти. Також такі банки потрібні для відкриття у них окремих рахунків та здійснення розрахунків по держзамовленню.





