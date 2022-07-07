Видобуток нафти на російському проєкті "Сахалін-1" через санкції обвалився в 22 рази

Видобуток нафти в рамках російського проєкту "Сахалін-1" через санкції скоротився в 22 рази - до 10 тисяч барелів на добу.

Про це заявив віце-прем'єр - повноважний представник президента РФ в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв, пише "Интерфакс".

За його словами, "це позначилося і на бюджеті Сахалінської області, на стані економіки не тільки Сахалінської області, а й на стані економіки всього Далекого Сходу та Російської Федерації також".

"Недоотримано буде (до бюджету Сахалінської області - ред.) у 2023 році до 38 млрд рублів. Це 26% від рівня власних доходів регіону у 2022 році", - заявив Трутнєв.

За його словами, через простої виникають не лише бюджетні збитки, а й погіршення характеристик родовищ, які можуть суттєво вплинути на зниження коефіцієнта від нафтовіддачі.

"Це означає, що велика кількість нафти залишиться у пластах", - визнав він.

Коментуючи тему відходу іноземних партнерів із сахалінських проєктів, Трутнєв сказав: "Для бюджету Сахалінської області в сьогоднішніх умовах принципове значення має збереження режиму УРП. Попередньо ми обговорювали це питання з міністром фінансів Російської Федерації. Його позиція та моя позиція - що протягом 5 років змінювати режим УРП не будемо. Зрозуміло, що це ще вимагає розгляду уряду, твердження. Але поки що я сподіваюся, що саме таким чином все відбуватиметься".

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Нагадаємо:

У 2022 році видобуток нафти в Росії може впасти на 17% через санкції, які обмежують імпорт нафти з країни-агресора, прогнозують в уряді РФ.

Економічна правда