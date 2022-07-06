Білий дім випустив колекційну монету на честь захисників Зміїного

Білий дім анонсував продаж колекційної монети, присвяченої відсічі українських захисників острову Зміїний "русскому воєнному кораблю" – 20% прибутків спрямують на допомогу українським жінкам та дітям.

Про це йдеться на сторінці монети на сайті магазину Білого Дому.

На сторінці монети переповідається історія оборони острову Зміїний у перші дні повномасштабного нападу РФ проти України.

"Розташований у Чорному морі, а також відомий як острів Зміїний, напад набув широкого розголосу, коли на аудіозапис російського крейсера "Москва", який наказує українським солдатам здаватися, відповіли "русскій воєнний корабль, іди на#уй!". Відповідь стала вірусною, тим часом багато хто вважав, що солдати були вбиті в бою", – нагадують на сайті.

З одного боку монети зображено крейсер "Москва", що тоне, разом із підписом про "рускій воєнний корабль". З іншого боку – фото Зміїного з цитатою президента Володимира Зеленського: "Цей острів, як і решта нашої території є частиною української землі, і ми захищатимемо її усіма нашими силами".

Нагадуємо:

24 лютого до острова Зміїний підійшли дві нерозпізнані цілі. Окупанти із погрозами вимагали від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв'язку з безпеки судноплавства. Прикордонники відповіли фразою, що стала крилатою.

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Пізно ввечері Державна прикордонна служба повідомила, що зв'язок із прикордонниками на Зміїному втрачено, ймовірно, острів захоплено ворогом. Захисники Зміїного опинилися у російському полоні.

23 травня стало відомо, що автора славнозвісної фрази "Рускій воєнний корабль, іді нах#й", прикордонника, чиє ім'я наразі не розкривається, вдалося витягти з російського полону.