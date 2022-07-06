ЄС інвестує у будівництво гігантської ГЕС у Таджикистані: хоче знизити залежність регіону від енергоресурсів РФ

Європейський Союз планує стати головним інвестором у будівництво гігантської Рогунської ГЕС в Таджикистані - проєкт має на меті допомогти Центральній Азії зменшити залежність від російських енергоресурсів.

Про це пише Reuters із посиланням на представників ЄС.

Зазначається, що це також є частиною відповіді на китайську ініціативу "Один пояс, один шлях".

У 2016 році Таджикистан розпочав будівництво гігантської Рогунської ГЕС, яка могла б забезпечити повну енергетичну незалежність країни колишнього СРСР, яка не має виходу до моря, зазначає агентство.

Інвестиційний підрозділ ЄС, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), досі не фінансував проєкт, головним розробником якого є італійська будівельна компанія Webuild (WBD.MI).

Проте цього тижня речник ЄІБ повідомив Reuters, що Європейська комісія попросила банк стати "найбільшим інвестором" у проєкт.

Очікується, що проєкт Рогунської ГЕС коштуватиме близько 8 мільярдів доларів, з яких 3 млрд вже витрачено, повідомив агентству міністр енергетики Таджикистану Дальор Джума в червні.

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Дотепер він значною мірою фінансувався за рахунок облігацій уряду Таджикистану та приватних позик.

Уряд Таджикистану звернувся до ЄС з проханням про фінансову та технологічну підтримку для завершення проєкту, повідомив офіційний представник ЄС, знайомий з ходом переговорів.

Представник ЄІБ відмовився коментувати розмір можливої ​​інвестиції.

У період з 2014 по 2020 рік банк інвестував у Центральну Азію близько 182 мільйонів євро, що є незначною частиною його багатомільярдних інвестицій за межами ЄС.

За словами прежставника ЄС, головною причиною того, щоб ЄС став головним інвестором у гідроелектростанцію, є мета зробити Таджикистан і його сусідів незалежними від російської енергії.

Очікується, що Рогунська ГЕС із дамбою висотою 335 метрів, яка, за словами розробників, стане найвищою у світі, має покласти край хронічній нестачі електроенергії в Таджикистані та дозволить їй експортувати електроенергію до Узбекистану та Казахстану. .

Остаточне рішення про інвестиції ЄС у будівництво станції може бути ухвалене до четвертого кварталу 2022 року, зазначив чиновник ЄС. Уряд Таджикистану відмовився від коментарів.

Економічна правда