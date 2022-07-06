У РФ заборонили публікувати інформацію про угоди, які можуть стати приводом для санкцій

Держдума РФ ухвалила у третьому читанні закон, який запроваджує у місцеве законодавство термін "контрсанкційна інформація".

Про це пише "Интерфакс".

1 липня поправку про контрсанкційну інформацію внесли до палати депутати і схвалив комітет із економічної політики.

Ухвалений закон пропонує обмежити поширення контрсанкційної інформації серед невизначеного кола осіб, у тому числі з використанням ЗМІ та Інтернету.

"Під контрсанкційною інформацією маються на увазі дані будь-якого характеру (виробничі, технічні, економічні, організаційні та інші) про вчинені або заплановані до здійснення російськими фізичними або юридичними особами-учасниками зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) угоди, поширення яких може спричинити введення щодо сторін таких угод заходів обмежувального характеру", - йдеться у повідомленні.

"Поширення контрсанкційної інформації допускається лише за письмовою згодою її власника - російської фізичної або юридичної особи-учасника ЗЕД, яка вчинила або планує вчинення правочину", - йдеться у прийнятому законі.

У разі порушення вони зможуть вимагати відшкодування збитків.

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Обмеження не торкнеться органів державної влади, голови Центробанку РФ та його заступників.

Економічна правда