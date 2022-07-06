ООН запустила проєкт підтримки українських аграріїв

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) розпочала новий проєкт підтримки українських аграріїв на суму 17 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

"З метою подолання наслідків війни в Україні для світового сільськогосподарського сектору, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН розпочала новий проєкт на суму 17 мільйонів доларів, щоб допомогти українським фермерам зберегти очікуваний у липні-серпні урожай та забезпечити експорт найважливіших сільськогосподарських товарів на міжнародні ринки", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що проєкт фінансується Японією та реалізується спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України. Він націлений на відновлення потужностей для зберігання зерна та функціональності ланцюжків постачання від збирання врожаю до експорту, а також збереження виробничого потенціалу українських фермерів для забезпечення безперервності виробництва у майбутньому.

У Мінагрополітики зазначають, що Україна входить до п’ятірки найбільших світових експортерів зерна, щороку поставляючи на світовий ринок понад 45 млн тонн свого врожаю зернових.

За даними міністерства, через блокування чорноморських портів в країні все ще знаходиться 18 мільйонів тонн торішнього врожаю зернових та олійних культур, які очікують відправки на експорт. При цьому альтернативні залізничні та річкові маршрути не можуть компенсувати втрату експорту через морські шляхи та розв'язати проблему вузьких місць у нових можливих ланцюжках постачання, які ще належить усунути.

Проєкт надаватиме технічну підтримку уряду для створення альтернативних маршрутів експорту зерна та сприятиме швидкому нарощуванню технічного потенціалу лабораторії в Ізмаїлі, яка дозволить фермерам дотримуватись міжнародних стандартів, зокрема, здійснювати перевірку якості тваринної та харчової продукції на безпеку та сертифікацію.

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Економічна правда