У РФ через неможливість експорту призупинив роботу найбільший свинцевий завод

У РФ зупинився на місяць найбільший завод із виробництва вторинного свинцю - "Фрегат" у Московській області: Мінпромторг не видав заводу ліцензію на експорт свинцю, а внутрішній попит на нього вкрай низький.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на саму компанію та джерела в галузі.

Зазначається, що інші свинцеві заводи можуть закритися з тих самих причин.

Газета пише, що "Фрегат" випускає близько чверті обсягу виробництва свинцю в Росії, до 40 тис тонн свинцю та сплавів на рік. За п'ять місяців 2022 завод випустив близько 17 500 тонн.

"Ліцензію на експорт необробленого металу виробники отримують з 15 травня по 15 листопада.

За словами співрозмовників газети, Мінпромторг хотів за допомогою ліцензування перемогти кустарних переробників старих свинцево-кислотних акумуляторів (ОСКАБ, сировину для виробництва вторинного свинцю), але його вимоги до постачальників мали надмірний характер", - йдеться у статті.

Видання додає, що постачальник повинен надати ліцензію на збір, утилізацію, обробку та знешкодження ОСКАБ, але завод не може мати ліцензії одразу на всі види діяльності з ОСКАБ.

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На початку червня газета писала, що російські заводи з виробництва свинцю опинилися на межі закриття через повне зупинення експорту.

Європейський ринок недоступний через санкції з березня, а для решти напрямків потрібна ліцензія Мінпромторгу РФ, яку він не видає.

З 10 липня постачання свинцю буде заборонено в рамках п'ятого санкційного пакету Євросоюзу.

В уряді РФ газеті у червні заявили, що ліцензування експорту "спрямоване на попередження дефіциту свинцю до РФ в умовах зовнішніх обмежень".

У "Фрегаті" повідомили, що призупинили роботу на один місяць. Протягом цього часу завод вивчатиме ситуацію з ліцензуванням та шукатиме ринки збуту. На заводі працює 227 осіб, їм виплачуватимуть дві третини окладу. Виторг компанії в 2021 році становив 7,54 млрд рублів, прибуток - 99,7 млн ​​рублів.

Зазначається, що Мінпромторг пропонував російським заводам шукати нових партнерів "серед дружніх країн", але без ліцензії на експорт і без розуміння дати та обсягу постачання вести переговори з новими покупцями безглуздо, кажуть учасники ринку.

За словами експертів, перспективними напрямками експорту можуть стати Туреччина (близько 7,5% від російського експорту 2021 року), Китай та Гонконг (4,2%), Сербія (1,9%).

Учасники ринку вважають, що заборона на експорт свинцю була викликана побоюваннями його дефіциту.

Свинець активно використовується у військовому машинобудуванні та в патронній промисловості.

Економічна правда