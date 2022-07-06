За п'ять місяців експорт ІТ-послуг попри війну зріс на 27% – Опендатабот

IT-послуги стали єдиною сферою бізнесу, яка зросла у 2022 році у порівнянні з 2021 - на 27%: за 5 місяців цього року частка IT у всьому експорті послуг становила 46% проти 37% роком раніше.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

"За 5 місяців поточного року частка IT у всьому експорті послуг склала 46%. Для порівняння, рік тому цей показник складав 37%.

З січня по травень 2022 року весь експорт послуг залишився на рівні відповідного періоду минулого року - 6,8 млрд доларів. Водночас експорт товарів впав на 20% - з 22,5 млрд до 17,9 млрд доларів", - йдеться у повідомленні.

Падіння зафіксовано в основних категоріях, таких як чорні метали - 38%, продовольство - 6%.

При цьому, географія експорту товарів теж змінилася.

У 2021 році частки Європи та Азії в загальному обсязі були майже однакові - 38% і 40% відповідно. Натомість в 2022 частка Європи зросла удвічі та експорті 78% (2080 млн дол з 2651 млн дол), додають в Опендатабот.

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Експорт до Європи за період січень-травень 2022 року збільшився на 6% порівняно з аналогічним періодом 2021 року, експорт до Азії скоротився на 86%, до Америки на 67%, до Африки на 84%, до країн СНД - на 74%.

Економічна правда