Регулятор схвалив зміни, що дозволять постачати біометан у газові мережі
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, схвалила постанову, яка розширює можливості для доступу біометану до газотранспортних систем чи газорозподільчих мереж.
Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.
"На засіданні НКРЕКП схвалено проєкт постанови "Про внесення змін до Кодексу газотранспортної системи та Кодексу газорозподільних систем". Ціль - стимулювання розвитку ринку біометану в Україні та розширення можливостей для доступу біометану до газотранспортної та газорозподільних систем", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що раніше вимога до мольної частки кисню у природному газі, що подається до ГТС чи ГРМ, була на рівні не більше 0,02%.
Наразі частка збільшується до 0,2% для доступу біометану до газотранспортної системи і до 1,0% - для доступу біометану до газорозподільних систем.
"Прийняття змін до зазначених Кодексів дозволить потенційним виробникам біометану відразу звернутися до операторів ГТС/ГРС за технічними умовами та сприятиме розвитку цього ринку в Україні", - додали в агентстві.
Раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що Україна має реальну можливість повністю відмовитися від імпорту газу за рахунок розвитку власного видобутку та виробництва біогазу.
Економічна правда