Енергорегулятор затвердив план розвитку газосховищ до 2031 року

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕКП) затвердила план розвитку газосховищ на 2022-2031 роки. Загальний обсяг фінансування 10-річної програми становить 14,4 млрд грн.

Про це повідомили у Нафтогазі.



Зазначається, що кошти інвестуватимуть за кількома основними напрямками:

у будівництво нових обʼєктів інфраструктури ПСГ - 8,2 млрд грн

у реконструкцію технологічного обладнання підземних газосховищ - 4,9 млрд грн

на ряд капітальних витрат, необхідних для повноцінного функціонування газосховищ: закупівлю спеціальних транспортних засобів, машин та механізмів, придбання приладів, виробничого та телекомунікаційного обладнаннятощо.

"Такий підхід до розподілу інвестицій забезпечить розвиток мережі українських ПСГ, гарантує її безперебійну роботу при закачуванні, зберіганні та відборі газу, виконання усіх зобовʼязаннь перед замовниками послуг та, що важливо, безпечне проходження опалювальних сезонів у майбутні роки", - заявили в Нафтогазі.

Економічна правда