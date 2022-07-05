На Харківщині арештували активи російських компаній на понад 40 мільйонів

Суд арештував майно 13 приватних підприємств, які опосередковано сприяють військовій агресії РФ проти України.

Про це повідомляють пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора.

"Мова йде про 13 приватних підприємств, які опосередковано сприяють військовій агресії РФ проти України. Їхні засновники та кінцеві бенефіціари – громадяни й юридичні особи країни-агресора.



Кожне з них перераховує отримані в Україні прибутки на рахунки материнських компаній, які у свою чергу сплачують податки до державного бюджету РФ", - йдеться у повідомленні СБУ.



Зазначається, що це компанії з різних галузей: вони займаються торгівлею паливом, продуктами харчування, тютюновими виробами, виробництвом побутової техніки, медичним обладнанням тощо.



За рішенням Київського районного суду м. Харкова наклали арешт на рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права цих компаній на загальну суму понад 40 млн грн.

У подальшому майно буде передано до АРМА.

"Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється ГУНП в Харківській області за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, у великому розмірі (ч. 2 ст. 209 КК України).

Оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБУ в Харківській області. Інформаційне забезпечення проводить ГУ ДПС у Харківській області", - додали в ОГП.

Економічна правда

ВІДЕО ДНЯ