У РФ схвалили законопроєкт про спецзаходи в економіці під час війни в Україні

Держдума РФ прийняла у першому читанні законопроєкт про спецзаходи в економіці під час проведення так званих " контртерористичних та інших операцій" за її межами ("спеціальною військовою операцією" РФ називає вторгнення в Україну).

Про це пише Forbes Russia.

При цьому, термін внесення поправок до другого читання законпороєкту - до 16:00 5 липня.

За законопроєктом, уряд РФ отримає право запроваджувати спеціальні заходи у сфері економіки "для забезпечення проведення збройними силами Росії, іншими військами, військовими формуваннями та органами контртерористичних та інших операцій за межами території країни.

При цьому, до таких заходів входять, зокрема, тимчасове розконсервування мобілізаційних потужностей і об'єктів та розбронювання матеріальних цінностей державного резерву.

Також передбачено встановлення особливостей правового регулювання трудових відносин в окремих організаціях.

"Йдеться про роботу понаднормово, роботу в нічний час, вихідні та святкові дні, надання щорічних оплачуваних відпусток", - пише видання.

ВІДЕО ДНЯ

Також законопроєкт передбачає заборону юридичним особам, "незалежно від їхньої організаційно-правової форми та форми власності", відмовлятися від укладання контрактів у рамках держзакупівель або держоборонзамовлення.

"Саме зараз, коли країни колективного Заходу нарощують військову присутність на кордоні з Росією, посилюють санкційний тиск та нарощують постачання зброї Україні, важливість прийняття вказаних законопроєктів неможливо переоцінити", - заявив у Держдумі віце-прем'єр РФ Юрій Борисов.

За його словами, прописані в документі заходи "мають тимчасовий характер і діють виключно у період проведення РФ спеціальних та контртерористичних операцій за її межами".

"Дані поправки не передбачають перепрофілювання потужностей підприємств цивільних секторів економіки для потреб збройних сил, а також припинення договорів підприємств ОПК перед контрагентами, укладеними поза рамками державного оборонного замовлення", - заявив Борисов.

Економічна правда