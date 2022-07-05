Курс валют на 5 липня: скільки коштує гривня в касах банків

Середній курс гривні у касах банків 5 липня зміцнився і становить 35,0-35,55 грн за долар, на чорному ринку гривня також зміцнилася.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua.

Так, 5 липня середні курси валют в касах банків був такими:

Долар США – 35,0-35,55 грн (курс на 4 липня – 35,2-35,65грн);

Євро – 36,3-37,1 грн (курс на 4 липня – 35,2-35,65 грн).

У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 35,2-35,6 грн, Ощадбанк – 35,15-35,55 грн, Укрексімбанк – 35,15-35,45 грн, Райффайзен – 35,3-35,9 грн.

За даними finance.ua, котирування гривні проти долара на чорному ринку зміцнилися після декількох днів ослаблення поспіль, Так, на 12:10 котирування становили 35,20-35,40 грн за долар, а днем раніше коливалися на рівні 35,32-35,37 грн.

Нагадуємо:

Національний банк з 21 травня скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким банки продають готівкову валюту – дотепер він не міг відхилятися на понад 10% від офіційно встановленого регулятором.