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В Україні арештували майно підприємств РФ і Білорусі на понад 360 мільйонів

Понеділок, 4 липня 2022, 16:30 - Олексій Павлиш

В Україні наклали арешти на майно підприємств РФ і Білорусі вартістю понад 360 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Офісом генерального прокурора забезпечено накладення арешту на 315 залізничних контейнерів вартістю понад 10 млн грн та товарно-матеріальні цінності на суму понад 350 млн грн, які належать підприємствам РФ та РБ.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України знаходяться залізничні контейнери, що належать російським та білоруським підприємствам, а також 300 залізничних вагонів з мінеральними добривами, які були ввезені та використовувалися із порушенням митного законодавства України", - йдеться у повідомленні.

З метою забезпечення збереження цього майна як речових доказів та їх можливої конфіскації у подальшому ОГП на підставі рішень слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешти.

При цьому, орієнтовна вартість арештованого майна становить понад 360 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється БЕБ за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

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